Мальцева (Кротова) Раиса Алексеевна 1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мальцева (Кротова) Раиса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1968 г.р.
1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Мальцева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Мальцев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1970

Сын: Мальцев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Мальцев Николай Иванович

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальцев Николай Иванович

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