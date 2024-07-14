Мальцева (Кротова) Раиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Мальцева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Мальцев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1970
Сын: Мальцев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Мальцев Николай Иванович
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мальцев Николай Иванович