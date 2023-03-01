Карсакова Екатерина Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1907
Сын: Карсаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Карсаков Иван Игнатьевич
Кильдюшево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно