Щербак (Иваненко) Наталия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак (Иваненко) Наталия Георгиевна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1885

Отец: Иваненко Георгий Саввович

Мать: Иваненко Мария Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.05.1908

Муж: Щербак Алексей Яковлевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1917

Сын: Щербак Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Щербак Алексей Яковлевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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