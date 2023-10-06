Щербак (Иваненко) Наталия Георгиевна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения25.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1885
Отец: Иваненко Георгий Саввович
Мать: Иваненко Мария Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.05.1908
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.03.1917
Отец ребёнка: Щербак Алексей Яковлевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно