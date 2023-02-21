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Бухаретин Максимко Зиновьевич

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Место рождения

Бухарское ханство (Узбекистан)

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: Зиновий?

Мать: не указана

Бухарское ханство (Узбекистан)
Рождение ребёнка
1654

Сын: Бухаров Яков (Якунко) Максимович

Мать ребёнка: не указана

Покровское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухаретин Кирилл Максимович

Мать ребёнка: не указана

Покровское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухаретин Григорий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Покровское
Смерть
Неизвестно
Покровское
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