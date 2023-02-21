Бухаретин Максимко Зиновьевич
Место рожденияБухарское ханство (Узбекистан)
Дата рожденияОколо 1610
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610
Отец: Зиновий?
Мать: не указана
Бухарское ханство (Узбекистан)
Рождение ребёнка
1654
Сын: Бухаров Яков (Якунко) Максимович
Мать ребёнка: не указана
Покровское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухаретин Кирилл Максимович
Мать ребёнка: не указана
Покровское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухаретин Григорий Максимович
Мать ребёнка: не указана
Покровское
Смерть
Неизвестно
Покровское