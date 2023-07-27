Ицексон (Кутьева (Бондаржевская)) Татьяна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1911
Отец: Кутьев Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Бондаржевский Григорий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Аркадий Абрамович
Отец ребёнка: Ицексон Абрам Моисеевич
Смерть
Неизвестно