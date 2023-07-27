Ицексон (Кутьева (Бондаржевская)) Татьяна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ицексон (Кутьева (Бондаржевская)) Татьяна Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1911

Отец: Кутьев Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Бондаржевский Григорий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаржевский Григорий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Аркадий Абрамович

Отец ребёнка: Ицексон Абрам Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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