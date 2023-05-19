Мельникова (Курсакова) Елисавета Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Курсакова) Елисавета Феодорова

Место рождения

Июльское, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

22.04.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1872

Отец: Мельников Феодор Христофоров

Мать: Богатырева Александра Иванова

Июльское, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.01.1892

Муж: Курсаков Николай Григорiев

Рождение ребёнка
06.01.1895

Дочь: Татьяна Николаева

Отец ребёнка: Курсаков Николай Григорiев

Рождение ребёнка
11.02.1898

Сын: Курсаков Павел Николаев

Отец ребёнка: Курсаков Николай Григорiев

Хорохоры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.09.1906

Дочь: Jульянiя Николаева

Отец ребёнка: Курсаков Николай Григорiев

Хорохоры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1909

Сын: Курсаков Георгий Николаев

Отец ребёнка: Курсаков Николай Григорiев

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Курсаков Николай Григорiев

Смерть
Неизвестно