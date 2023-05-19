Мельникова (Курсакова) Елисавета Феодорова
Место рождения
Дата рождения22.04.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1872
Бракосочетание
24.01.1892
Рождение ребёнка
06.01.1895
Дочь: Татьяна Николаева
Отец ребёнка: Курсаков Николай Григорiев
Рождение ребёнка
11.02.1898
Отец ребёнка: Курсаков Николай Григорiев
Рождение ребёнка
30.09.1906
Дочь: Jульянiя Николаева
Отец ребёнка: Курсаков Николай Григорiев
Рождение ребёнка
1909
Сын: Курсаков Георгий Николаев
Отец ребёнка: Курсаков Николай Григорiев
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Курсаков Николай Григорiев
Смерть
Неизвестно