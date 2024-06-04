Соколова (Шестеркина) Агафья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Шестеркина) Агафья Сергеева

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

19.01.1851

Пол

Женский

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Безчастнов (Шестеркин) Сергей Ефимов

Мать: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Никита Федоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Чекенева (Соколова) Дарья Никитина

Отец ребёнка: Соколов Никита Федоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
19.01.1851
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от родов

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