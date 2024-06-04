Соколова (Шестеркина) Агафья Сергеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти19.01.1851
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Безчастнов (Шестеркин) Сергей Ефимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Чекенева (Соколова) Дарья Никитина
Отец ребёнка: Соколов Никита Федоров
Смерть
19.01.1851
Причина смерти: от родов