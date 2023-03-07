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Ефросинья
Ефросинья
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Место рождения
Ломовка
Дата рождения
1786
Пол
Женский
Отец
Назаръ
1758 г.р.
Мать
Акулина Данилова
1744 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец:
Назаръ
Мать:
Акулина Данилова
Ломовка
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