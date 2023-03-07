Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья

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Место рождения

Ломовка

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Отец

1758 г.р.

Мать

1744 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Назаръ

Мать: Акулина Данилова

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