Марфа Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Науменко Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Науменко Семён
Рождение ребёнка
1837
Сын: Науменко Козьма
Отец ребёнка: Науменко Семён
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Науменко Семён
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Науменко Семён
Рождение ребёнка
1844
Сын: Науменко Савва
Отец ребёнка: Науменко Семён
Рождение ребёнка
1847
Сын: Науменко Филип
Отец ребёнка: Науменко Семён
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Науменко Семён
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Девора
Отец ребёнка: Науменко Семён