Марфа Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Наумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

1837 г.р.
1837 г.р.
1841 г.р.
1844 г.р.
1847 г.р.
1848 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Науменко Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Науменко Семён

Рождение ребёнка
1837

Сын: Науменко Козьма

Отец ребёнка: Науменко Семён

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Науменко Семён

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Науменко Семён

Рождение ребёнка
1844

Сын: Науменко Савва

Отец ребёнка: Науменко Семён

Рождение ребёнка
1847

Сын: Науменко Филип

Отец ребёнка: Науменко Семён

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Науменко Семён

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Девора

Отец ребёнка: Науменко Семён

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