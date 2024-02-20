Корсун Иван Киприонович
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд,.Закотной волости х.Веселый
Дата рождения02.05.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1915
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд,.Закотной волости х.Веселый
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10,м/к 1915г.лист № 81,зап.№ 62
Крещение
02.05.1915
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1915г./ зап.№ 62 /, ГАДО Ф 265-1-10 /лист № 82 /. ... Показать все
Смерть
Неизвестно