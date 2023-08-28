Чуркина (Карлова) Мария Ксенофонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карлов Ксенофонт Родионович
Мать: Карлова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно