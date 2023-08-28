Чуркина (Карлова) Мария Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина (Карлова) Мария Ксенофонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карлов Ксенофонт Родионович

Мать: Карлова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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