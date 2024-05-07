Титова Евдокия Гурьевна
Место рождения
Дата рождения1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Агафонов-Феодоров-Царьков (Иванов) Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Царьков (Агафонов) Григорий Иванович
Дочь: Агафонова-Феодорова-Царькова (Иванова) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Царьков (Агафонов) Григорий Иванович
Дочь: Агафонова-Феодорова-Царькова (Иванова) Пераскева Григорьевна
Отец ребёнка: Царьков (Агафонов) Григорий Иванович
Дочь: Агафонова-Феодорова-Царькова (Иванова) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Царьков (Агафонов) Григорий Иванович
Сын: Агафонов-Феодоров-Царьков (Иванов) Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Царьков (Агафонов) Григорий Иванович
Сын: Агафонов-Феодоров-Царьков (Иванов) Роман Григорьевич
Отец ребёнка: Царьков (Агафонов) Григорий Иванович
Сын: Агафонов-Феодоров-Царьков (Иванов) Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Царьков (Агафонов) Григорий Иванович
Дочь: Агафонова-Феодорова-Царькова (Иванова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Царьков (Агафонов) Григорий Иванович