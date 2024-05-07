Титова Евдокия Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Евдокия Гурьевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.10.1881 ст.

Муж: Царьков (Агафонов) Григорий Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1882 ст.

Сын: Агафонов-Феодоров-Царьков (Иванов) Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Царьков (Агафонов) Григорий Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.02.1884 ст.

Дочь: Агафонова-Феодорова-Царькова (Иванова) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Царьков (Агафонов) Григорий Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1885 ст.

Дочь: Агафонова-Феодорова-Царькова (Иванова) Пераскева Григорьевна

Отец ребёнка: Царьков (Агафонов) Григорий Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.1887 ст.

Дочь: Агафонова-Феодорова-Царькова (Иванова) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Царьков (Агафонов) Григорий Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1888 ст.

Сын: Агафонов-Феодоров-Царьков (Иванов) Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Царьков (Агафонов) Григорий Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1890 ст.

Сын: Агафонов-Феодоров-Царьков (Иванов) Роман Григорьевич

Отец ребёнка: Царьков (Агафонов) Григорий Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1892 ст.

Сын: Агафонов-Феодоров-Царьков (Иванов) Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Царьков (Агафонов) Григорий Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.1895 ст.

Дочь: Агафонова-Феодорова-Царькова (Иванова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Царьков (Агафонов) Григорий Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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