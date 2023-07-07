Сигалаева (Сысоева) Дарья Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти04.07.1921
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
07.02.1901
Рождение ребёнка
14.12.1902
Дочь: Родина Ульяна Митрофановна
Отец ребёнка: Сигалаев Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
14.02.1906
Рождение ребёнка
19.02.1908
Дочь: Евдокия Митрофановна
Отец ребёнка: Сигалаев Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
26.01.1910
Рождение ребёнка
15.05.1911
Рождение ребёнка
09.09.1913
Сын: Сигалаев Илья Митрофанович
Отец ребёнка: Сигалаев Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
18.10.1915
Рождение ребёнка
06.04.1917
Дочь: Анастасия Митрофановна
Отец ребёнка: Сигалаев Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
04.07.1919
Рождение ребёнка
04.10.1920
Дочь: Зубакина Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Сигалаев Митрофан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.1921
Причина смерти: Холера