Сигалаева (Сысоева) Дарья Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигалаева (Сысоева) Дарья Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

04.07.1921

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Сысоев Леонтий Прокопьевич

Мать: Сысоева Елена Афанасьева

Рождение ребёнка
07.02.1901

Сын: Сигалаев Фёдор Митрофанович

Отец ребёнка: Сигалаев Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
14.12.1902

Дочь: Родина Ульяна Митрофановна

Отец ребёнка: Сигалаев Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
14.02.1906

Сын: Сигалаев Фёдор Митрофанович

Отец ребёнка: Сигалаев Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
19.02.1908

Дочь: Евдокия Митрофановна

Отец ребёнка: Сигалаев Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
26.01.1910

Сын: Сигалаев Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Сигалаев Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
15.05.1911

Сын: Сигалаев Фёдор Митрофанович

Отец ребёнка: Сигалаев Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
09.09.1913

Сын: Сигалаев Илья Митрофанович

Отец ребёнка: Сигалаев Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
18.10.1915

Сын: Сигалаев Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Сигалаев Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
06.04.1917

Дочь: Анастасия Митрофановна

Отец ребёнка: Сигалаев Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
04.07.1919

Сын: Сигалаев Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Сигалаев Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
04.10.1920

Дочь: Зубакина Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Сигалаев Митрофан Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сигалаев Митрофан Григорьевич

Смерть
04.07.1921
Причина смерти: Холера
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