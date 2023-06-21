Богданов Ипполит
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.05.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богданов Иван
Мать: Богданова Анна
Рождение ребёнка
Около 1955
Сын: Богданов Григорий
Мать ребёнка: Богданова Нина
Рождение ребёнка
Около 1963
Дочь: Инна
Мать ребёнка: Богданова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Нина
Смерть
29.05.1970