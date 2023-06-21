Богданов Ипполит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Ипполит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Иван

Мать: Богданова Анна

Рождение ребёнка
Около 1955

Сын: Богданов Григорий

Мать ребёнка: Богданова Нина

Рождение ребёнка
Около 1963

Дочь: Инна

Мать ребёнка: Богданова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Нина

Смерть
29.05.1970
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