Дмитрий Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Ион Дмитриевич

Мать ребёнка: Варвара Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Варвара Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карп Дмитриевич

Мать ребёнка: Варвара Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лев Дмитриевич

Мать ребёнка: Варвара Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Федотовна

Смерть
Неизвестно
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