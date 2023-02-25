Дмитрий Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Денис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Ион Дмитриевич
Мать ребёнка: Варвара Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Варвара Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карп Дмитриевич
Мать ребёнка: Варвара Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лев Дмитриевич
Мать ребёнка: Варвара Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Федотовна
Смерть
Неизвестно