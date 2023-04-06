Везигина Параскева Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1830
Отец ребёнка: Везигин Анисим Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно