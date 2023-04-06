Везигина Параскева Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Везигина Параскева Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1830

Сын: Везигин Павел Анисимов

Отец ребёнка: Везигин Анисим Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Везигин Анисим Осипов

Место жительства
Неизвестно
Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно