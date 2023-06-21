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Полуэктова (Дитерихс) Наталья Михайловна
Полуэктова (Дитерихс) Наталья Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1912
Пол
Женский
Отец
Дитерихс (von Dieterichs) Михаил Константинович
1874 г.р.
Мать
(Повало-Швейковская) Мария Александровна
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Дитерихс (von Dieterichs) Михаил Константинович
Мать:
Мария Александровна
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