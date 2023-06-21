Полуэктова (Дитерихс) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуэктова (Дитерихс) Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Дитерихс (von Dieterichs) Михаил Константинович

Мать: Мария Александровна

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