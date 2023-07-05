Ананьева (Собакина) Анна
Место рожденияс.Каргаловка, Тамбовская область
Дата рождения24.08.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1940
Отец: Собакин Валентин
Мать: Собакина Нина
с.Каргаловка, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.06.1964
Дочь: Смирнова Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Ананьев Юрий
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
21.06.1968
Сын: Ананьев Алексей
Отец ребёнка: Ананьев Юрий
Молдова
Развод
Неизвестно
Муж: Ананьев Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ананьев Юрий