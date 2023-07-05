Ананьева (Собакина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева (Собакина) Анна

Место рождения

с.Каргаловка, Тамбовская область

Дата рождения

24.08.1940

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1940

Отец: Собакин Валентин

Мать: Собакина Нина

с.Каргаловка, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.06.1964

Дочь: Смирнова Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Ананьев Юрий

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
21.06.1968

Сын: Ананьев Алексей

Отец ребёнка: Ананьев Юрий

Молдова
Развод
Неизвестно

Муж: Ананьев Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Юрий

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