Иван Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения15.09.1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1790 ст.
дата крещения - 17.09.1790 ФИО восприемников - того же села крестьянин Иван Авдеевич Источник: Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Метрическая книга церквей города Переславля и его округи за 17... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 3 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листов: 987 Даты докумен... Показать все
Смерть
Неизвестно