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Иван Игнатьевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.09.1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1790 ст.

Отец: Игнатий Терентьевич

Мать: Акилина Максимовна / Михайловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 17.09.1790 ФИО восприемников - того же села крестьянин Иван Авдеевич Источник: Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Метрическая книга церквей города Переславля и его округи за 17... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 3 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листов: 987 Даты докумен... Показать все
Смерть
Неизвестно

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