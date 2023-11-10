Атрошенко (Мурая) Марфа
Место рождения
Дата рождения01.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1883
Бракосочетание
31.01.1903
Черниговская губерния, Российская империя, с.Хотивли
Рождение ребёнка
20.07.1908
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Атрошенко Алексей Данийлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1910
Сын: Атрошенко Александр
Отец ребёнка: Атрошенко Алексей Данийлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.01.1913
Сын: Атрошенко Василий
Отец ребёнка: Атрошенко Алексей Данийлович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно