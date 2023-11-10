Атрошенко (Мурая) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атрошенко (Мурая) Марфа

Место рождения

Ваганичи, Чернігівська область

Дата рождения

01.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1883

Отец: Мурый Григорий Трофимович

Мать: Мурая Анастасия Никитична

Ваганичи, Чернігівська область
Бракосочетание
31.01.1903

Муж: Атрошенко Алексей Данийлович

Черниговская губерния, Российская империя, с.Хотивли
Рождение ребёнка
20.07.1908

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Атрошенко Алексей Данийлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1910

Сын: Атрошенко Александр

Отец ребёнка: Атрошенко Алексей Данийлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.01.1913

Сын: Атрошенко Василий

Отец ребёнка: Атрошенко Алексей Данийлович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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