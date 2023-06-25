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Виноградов Иван Селантьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Селантий

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
07.11.1914

Сын: Виноградов Павел Иванович

Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винонрадова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Петр Иванович

Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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