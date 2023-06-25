Виноградов Иван Селантьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виноградов Селантий
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
07.11.1914
Сын: Виноградов Павел Иванович
Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винонрадова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно