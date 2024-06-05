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Голиков Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голиков Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Голикова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Татьяна Валерьевна

Мать ребёнка: Голикова Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голикова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Голиков Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Голикова Ольга Васильевна

Смерть
1993

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