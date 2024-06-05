Голиков Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голиков Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Голикова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Татьяна Валерьевна
Мать ребёнка: Голикова Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1964
Сын: Голиков Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: Голикова Ольга Васильевна
Смерть
1993