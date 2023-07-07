Зайцев Никифор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Никифор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев Пётр Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1885

Сын: Зайцев Степан Никифорович

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Григорьевна Дочь?

Рождение ребёнка
19.08.1886

Дочь: Наталья Никифорова

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Григорьевна Дочь?

Рождение ребёнка
29.06.1889

Дочь: Марфа Никифорова

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Григорьевна Дочь?

Рождение ребёнка
19.10.1890

Сын: Зайцев Яков Никифорович

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Григорьевна Дочь?

Рождение ребёнка
23.02.1892

Дочь: Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Григорьевна Дочь?

Рождение ребёнка
26.11.1893

Сын: Зайцев Иван Никифорович

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Григорьевна Дочь?

Рождение ребёнка
22.03.1897

Дочь: Мария Никифорова

Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Григорьевна Дочь?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Евдокия Григорьевна Дочь?

Смерть
Неизвестно
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