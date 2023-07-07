Зайцев Никифор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев Пётр Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1885
Сын: Зайцев Степан Никифорович
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Григорьевна Дочь?
Рождение ребёнка
19.08.1886
Дочь: Наталья Никифорова
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Григорьевна Дочь?
Рождение ребёнка
29.06.1889
Дочь: Марфа Никифорова
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Григорьевна Дочь?
Рождение ребёнка
19.10.1890
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Григорьевна Дочь?
Рождение ребёнка
23.02.1892
Дочь: Евдокия Никифорова
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Григорьевна Дочь?
Рождение ребёнка
26.11.1893
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Григорьевна Дочь?
Рождение ребёнка
22.03.1897
Дочь: Мария Никифорова
Мать ребёнка: Зайцева Евдокия Григорьевна Дочь?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно