Семейкина (Козырщикова вдова) (Семейкина (Козырщикова вдова)) Агрипина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семейкина (Козырщикова вдова) (Семейкина (Козырщикова вдова)) Агрипина Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.07.1818

Муж: Семейкин Петр Иванов

Рождение ребёнка
Около ?.05.1821

Дочь: Клавдия Петрова

Отец ребёнка: Семейкин Петр Иванов

Смерть
Неизвестно
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