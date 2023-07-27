Семейкина (Козырщикова вдова) (Семейкина (Козырщикова вдова)) Агрипина Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1818
Муж: Семейкин Петр Иванов
Рождение ребёнка
Около ?.05.1821
Дочь: Клавдия Петрова
Отец ребёнка: Семейкин Петр Иванов
Смерть
Неизвестно