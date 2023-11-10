Строганова (Васильчикова) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строганова (Васильчикова) Евгения Александровна

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Место рождения

Таураге, Tauragės rajono savivaldybė, Tauragės apskritis

Дата рождения

1858

Дата смерти

10.12.1884

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Васильчиков Александр Илларионович

Мать: Васильчикова Евгения Ивановна

Таураге, Tauragės rajono savivaldybė, Tauragės apskritis
Титул: княжна. В Родоводе была ошибочно указана дата рождения 02.10.1862
Работа или профессия
Около 1880
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место работы: Высочайший Двор Должность: фрейлина
Бракосочетание
18.04.1882

Муж: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Муж: Сергей Александрович Строганов [Строгановы] р. 9 январь 1852 ум. 18 апрель 1923
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
10.12.1884
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны: село Выбить, Старорусский уезд, Новгородская губерния
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