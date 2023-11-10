Строганова (Васильчикова) Евгения Александровна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти10.12.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Титул: княжна. В Родоводе была ошибочно указана дата рождения 02.10.1862
Работа или профессия
Около 1880
Место работы: Высочайший Двор Должность: фрейлина
Бракосочетание
18.04.1882
Муж: не указан
Муж: Сергей Александрович Строганов [Строгановы] р. 9 январь 1852 ум. 18 апрель 1923
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.12.1884
Похороны: село Выбить, Старорусский уезд, Новгородская губерния