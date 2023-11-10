Galitzine (Ghijitsky) Hélène Alexandrovna
Место рождения
Дата рождения20.01.1896
Дата смерти06.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.09.1915
Рождение ребёнка
30.06.1919
Дочь: Navarre Helene Sergeivna
Отец ребёнка: Голицын Сергей Александрович
Рождение ребёнка
19.08.1922
Дочь: Temnikova Irene Sergeivna
Отец ребёнка: Голицын Сергей Александрович
Boulogne Billancourt, Île-de-France France
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.01.1992
Novo Diveevo
Novo Diveevo