Galitzine (Ghijitsky) Hélène Alexandrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Galitzine (Ghijitsky) Hélène Alexandrovna

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.01.1896

Дата смерти

06.01.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
20.09.1915

Муж: Голицын Сергей Александрович

Рождение ребёнка
30.06.1919

Дочь: Navarre Helene Sergeivna

Отец ребёнка: Голицын Сергей Александрович

Рождение ребёнка
19.08.1922

Дочь: Temnikova Irene Sergeivna

Отец ребёнка: Голицын Сергей Александрович

Boulogne Billancourt, Île-de-France France
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.01.1992
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Novo Diveevo
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