Чернецова Агафья Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Чернецова Матрена
Отец ребёнка: Чернецовъ Спиридонъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1788
Сын: Чернецовъ Степанъ
Отец ребёнка: Чернецовъ Спиридонъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1792
Сын: Чернецовъ Евсей
Отец ребёнка: Чернецовъ Спиридонъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1795
Сын: Чернецовъ Ипатъ
Отец ребёнка: Чернецовъ Спиридонъ
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернецовъ Спиридонъ