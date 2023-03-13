Чернецова Агафья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернецова Агафья Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Чернецова Матрена

Отец ребёнка: Чернецовъ Спиридонъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1788

Сын: Чернецовъ Степанъ

Отец ребёнка: Чернецовъ Спиридонъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1792

Сын: Чернецовъ Евсей

Отец ребёнка: Чернецовъ Спиридонъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1795

Сын: Чернецовъ Ипатъ

Отец ребёнка: Чернецовъ Спиридонъ

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернецовъ Спиридонъ

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