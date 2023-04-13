Мулька Лукерия (Гликерия) Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1887
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
1888
Сын: Четверик Александр Петров
Отец ребёнка: Четверик Петр Григориев
Рождение ребёнка
21.05.1890
Сын: Четверик Константин Петров
Отец ребёнка: Четверик Петр Григориев
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1893
Дочь: Четверик Ефросинья Петрова
Отец ребёнка: Четверик Петр Григориев
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1896
Дочь: Четверик Татиана Петрова
Отец ребёнка: Четверик Петр Григориев
Рождение ребёнка
13.10.1898
Дочь: Четверик Параскева Петрова
Отец ребёнка: Четверик Петр Григориев
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1901
Дочь: Четверик Сусанна Петрова
Отец ребёнка: Четверик Петр Григориев
Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
Неизвестно