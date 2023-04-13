Мулька Лукерия (Гликерия) Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мулька Лукерия (Гликерия) Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1887

Муж: Четверик Петр Григориев

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
1888

Сын: Четверик Александр Петров

Отец ребёнка: Четверик Петр Григориев

Рождение ребёнка
21.05.1890

Сын: Четверик Константин Петров

Отец ребёнка: Четверик Петр Григориев

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1893

Дочь: Четверик Ефросинья Петрова

Отец ребёнка: Четверик Петр Григориев

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1896

Дочь: Четверик Татиана Петрова

Отец ребёнка: Четверик Петр Григориев

Рождение ребёнка
13.10.1898

Дочь: Четверик Параскева Петрова

Отец ребёнка: Четверик Петр Григориев

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1901

Дочь: Четверик Сусанна Петрова

Отец ребёнка: Четверик Петр Григориев

Петриковка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
Неизвестно