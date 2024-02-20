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Тараш Николай Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1836

Дата смерти

16.10.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Тараш Дмитрий Янакиевич

Мать: Тараш София

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-45
Рождение ребёнка
20.01.1870

Дочь: Чердакли Ульяна Николаевна

Мать ребёнка: Тараш Феодора Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.05.1872

Сын: Тараш Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Тараш Феодора Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.11.1874

Дочь: Кириакия Николаевна

Мать ребёнка: Тараш Феодора Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.11.1876

Дочь: Сарра Николаевна

Мать ребёнка: Тараш Феодора Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.06.1879

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Тараш Феодора Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
28.01.1880

Жена: Тараш-Дардур Елена Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараш Феодора Ивановна

Смерть
16.10.1882
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-сухотки
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