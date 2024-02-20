Тараш Николай Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1836
Дата смерти16.10.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1836
Отец: Тараш Дмитрий Янакиевич
Мать: Тараш София
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-45
Рождение ребёнка
20.01.1870
Дочь: Чердакли Ульяна Николаевна
Мать ребёнка: Тараш Феодора Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
02.05.1872
Мать ребёнка: Тараш Феодора Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.11.1874
Дочь: Кириакия Николаевна
Мать ребёнка: Тараш Феодора Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
28.11.1876
Дочь: Сарра Николаевна
Мать ребёнка: Тараш Феодора Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
07.06.1879
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Тараш Феодора Ивановна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
28.01.1880
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тараш Феодора Ивановна
Смерть
16.10.1882
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-сухотки