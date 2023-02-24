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Кораблина Анна Нянькина

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Место рождения

Деревня Алакаевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Нянькин Даниил Феоктистович

Мать: не указана

Деревня Алакаевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
02.11.1909

Муж: Кораблин (однодворец) Петр Андреевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1910

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Петр Андреевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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