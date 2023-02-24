Кораблина Анна Нянькина
Место рожденияДеревня Алакаевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Нянькин Даниил Феоктистович
Мать: не указана
Деревня Алакаевка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
02.11.1909
Рождение ребёнка
27.10.1910
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Кораблин (однодворец) Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно