Чолпан / Чолпанбаев / Анастасий Николаевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Дата рождения1862
Дата смерти30.03.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1862
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
06.09.1891
Сын: Чолпан / Чолпанбаев / Николай Анастасович
Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Анастасовна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.01.1893
Сын: Чолпан / Чолпанбаев / Владимир Анастасович
Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Анастасовна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
05.08.1894
Сын: Чолпан / Чолпанбаев / Александр Анастасьевич
Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Анастасовна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
06.09.1896
Дочь: Елена Анастасьевна
Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Анастасовна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
18.07.1898
Сын: Чолпан / Чолпанбаев / Илья Анастасович
Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Анастасовна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
04.10.1900
Дочь: Надежда Анастасовна
Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Анастасовна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
06.12.1903
Дочь: Мария Анастасовна
Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Анастасовна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.1916
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Старый Керменчик