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Чолпан / Чолпанбаев / Анастасий Николаевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна

Дата рождения

1862

Дата смерти

30.03.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Чолпан Николай Левтерович

Мать: Чолпан Параскева Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
06.09.1891

Сын: Чолпан / Чолпанбаев / Николай Анастасович

Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Анастасовна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.01.1893

Сын: Чолпан / Чолпанбаев / Владимир Анастасович

Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Анастасовна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
05.08.1894

Сын: Чолпан / Чолпанбаев / Александр Анастасьевич

Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Анастасовна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
06.09.1896

Дочь: Елена Анастасьевна

Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Анастасовна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
18.07.1898

Сын: Чолпан / Чолпанбаев / Илья Анастасович

Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Анастасовна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
04.10.1900

Дочь: Надежда Анастасовна

Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Анастасовна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
06.12.1903

Дочь: Мария Анастасовна

Мать ребёнка: Чолпан Екатерина Анастасовна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чолпан Екатерина Анастасовна

Смерть
30.03.1916
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
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