Кощеева (Дресвянникова) Анастасия Космина
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти08.09.1845 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Дресвянников Косма Харитонов
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1832 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1833 ст.
Дочь: Кощеева Домника Клементова
Отец ребёнка: Кощеев Климент Петров
Рождение ребёнка
01.06.1845 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Климент Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.1845 ст.