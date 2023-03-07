Кощеева (Дресвянникова) Анастасия Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Дресвянникова) Анастасия Космина

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Место рождения

Бутинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1815

Дата смерти

08.09.1845 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

1833 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Дресвянников Косма Харитонов

Мать: не указана

Бутинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
29.01.1832 ст.

Муж: Кощеев Климент Петров

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1833 ст.

Дочь: Кощеева Домника Клементова

Отец ребёнка: Кощеев Климент Петров

Рождение ребёнка
01.06.1845 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Климент Петров

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.09.1845 ст.
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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