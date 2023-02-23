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Макшанцева Александра Приворина

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Место рождения

Деревня Ольгино , Симбирский уезд

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Ольгино , Симбирский уезд
Бракосочетание
15.01.1917

Муж: Макшанцев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
01.07.1917

Сын: Макшанцев Борис Александрович

Отец ребёнка: Макшанцев Александр Николаевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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