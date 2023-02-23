Макшанцева Александра Приворина
Место рожденияДеревня Ольгино , Симбирский уезд
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Ольгино , Симбирский уезд
Бракосочетание
15.01.1917
Рождение ребёнка
01.07.1917
Сын: Макшанцев Борис Александрович
Отец ребёнка: Макшанцев Александр Николаевич
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно