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Новопашенной Савва Иванов

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

19.03.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1811

Отец: Новопашенной Иван Афанасьев

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.11.1831

Жена: Новопашенная Неонила Осипова

Рождение ребёнка
21.09.1832

Сын: Новопашенной Димитрий Саввин

Мать ребёнка: Новопашенная Неонила Осипова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.04.1834

Дочь: Александра Саввина

Мать ребёнка: Новопашенная Неонила Осипова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.04.1834

Сын: Новопашенной Феодор Саввин

Мать ребёнка: Новопашенная Неонила Осипова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.05.1836

Сын: Новопашенной Константин Саввин

Мать ребёнка: Новопашенная Неонила Осипова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.06.1838

Сын: Новопашенной Петр Саввин

Мать ребёнка: Новопашенная Неонила Осипова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.1839

Сын: Новопашен Антоний Саввин

Мать ребёнка: Новопашенная Неонила Осипова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.09.1840

Дочь: Фекла Савватиева

Мать ребёнка: Новопашенная Неонила Осипова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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