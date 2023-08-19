Новопашенной Савва Иванов
Место рождения
Дата рождения19.03.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1811
Отец: Новопашенной Иван Афанасьев
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1831
Рождение ребёнка
21.09.1832
Сын: Новопашенной Димитрий Саввин
Мать ребёнка: Новопашенная Неонила Осипова
Рождение ребёнка
21.04.1834
Дочь: Александра Саввина
Мать ребёнка: Новопашенная Неонила Осипова
Рождение ребёнка
21.04.1834
Сын: Новопашенной Феодор Саввин
Мать ребёнка: Новопашенная Неонила Осипова
Рождение ребёнка
20.05.1836
Сын: Новопашенной Константин Саввин
Мать ребёнка: Новопашенная Неонила Осипова
Рождение ребёнка
29.06.1838
Мать ребёнка: Новопашенная Неонила Осипова
Рождение ребёнка
05.08.1839
Мать ребёнка: Новопашенная Неонила Осипова
Рождение ребёнка
27.09.1840
Дочь: Фекла Савватиева
Мать ребёнка: Новопашенная Неонила Осипова
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно