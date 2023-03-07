Кощеева (Подлеских) Анна Кононова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Подлеских) Анна Кононова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

1818 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1822 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1809 ст.

Муж: Кощеев Дементий Иванович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Агафия Дементова

Отец ребёнка: Кощеев Дементий Иванович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1819

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Дементий Иванович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1821

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Дементий Иванович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Соломида Дементова

Отец ребёнка: Кощеев Дементий Иванович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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