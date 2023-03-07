Кощеева (Подлеских) Анна Кононова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1809 ст.
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агафия Дементова
Отец ребёнка: Кощеев Дементий Иванович
Рождение ребёнка
1819
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Дементий Иванович
Рождение ребёнка
1821
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Дементий Иванович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Соломида Дементова
Отец ребёнка: Кощеев Дементий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834