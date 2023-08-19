Лошкарева (Чащина) (Чащина) Татьяна Матвиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкарева (Чащина) (Чащина) Татьяна Матвиева

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.01.1810

Муж: Лошкарев Петр Васильев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1810

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Лошкарев Петр Васильев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.12.1811

Дочь: Евгенья Петрова

Отец ребёнка: Лошкарев Петр Васильев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1812

Дочь: Стефанида Петрова

Отец ребёнка: Лошкарев Петр Васильев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1812

Сын: Лошкарев Феодор Петров

Отец ребёнка: Лошкарев Петр Васильев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1814

Дочь: Пелагия Петрова

Отец ребёнка: Лошкарев Петр Васильев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1816

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Лошкарев Петр Васильев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1817

Сын: Лошкарев Яков Петров

Отец ребёнка: Лошкарев Петр Васильев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1821

Сын: Лошкарев Лука Петров

Отец ребёнка: Лошкарев Петр Васильев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1823

Сын: Лошкарев Терентий Петров

Отец ребёнка: Лошкарев Петр Васильев

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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