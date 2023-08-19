Лошкарева (Чащина) (Чащина) Татьяна Матвиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1810
Рождение ребёнка
06.12.1810
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Лошкарев Петр Васильев
Рождение ребёнка
21.12.1811
Дочь: Евгенья Петрова
Отец ребёнка: Лошкарев Петр Васильев
Рождение ребёнка
08.11.1812
Дочь: Стефанида Петрова
Отец ребёнка: Лошкарев Петр Васильев
Рождение ребёнка
08.11.1812
Отец ребёнка: Лошкарев Петр Васильев
Рождение ребёнка
05.10.1814
Дочь: Пелагия Петрова
Отец ребёнка: Лошкарев Петр Васильев
Рождение ребёнка
28.01.1816
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Лошкарев Петр Васильев
Рождение ребёнка
06.10.1817
Сын: Лошкарев Яков Петров
Отец ребёнка: Лошкарев Петр Васильев
Рождение ребёнка
12.02.1821
Сын: Лошкарев Лука Петров
Отец ребёнка: Лошкарев Петр Васильев
Рождение ребёнка
08.04.1823
Отец ребёнка: Лошкарев Петр Васильев
Смерть
Неизвестно