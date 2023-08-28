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Панов Василий Михайлович

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Место рождения

Орловская обл., Долгоруковский р-н, Нестеровка

Дата рождения

23.11.1909

Дата смерти

20.12.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская обл., Долгоруковский р-н, Нестеровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Панова Екатерина Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панова Екатерина Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Станислав Васильевич

Мать ребёнка: Панова Екатерина Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Екатерина Ильина

Смерть
20.12.1974
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