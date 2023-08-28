Панов Василий Михайлович
Место рожденияОрловская обл., Долгоруковский р-н, Нестеровка
Дата рождения23.11.1909
Дата смерти20.12.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Орловская обл., Долгоруковский р-н, Нестеровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Панова Екатерина Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панова Екатерина Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панов Станислав Васильевич
Мать ребёнка: Панова Екатерина Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панова Екатерина Ильина
Смерть
20.12.1974