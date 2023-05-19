Корецкая (Науменко) Ольга Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1880
Рождение ребёнка
03.11.1880
Сын: Корецкий Павел Максимович
Отец ребёнка: Корецкий Максим Федорович
Рождение ребёнка
11.02.1883
Дочь: Агафья Максимовна
Отец ребёнка: Корецкий Максим Федорович
Рождение ребёнка
01.11.1885
Дочь: Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Корецкий Максим Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно