Корецкая (Науменко) Ольга Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорецкая (Науменко) Ольга Никифоровна

Корецкая (Науменко) Ольга Никифоровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1880

Муж: Корецкий Максим Федорович

Рождение ребёнка
03.11.1880

Сын: Корецкий Павел Максимович

Отец ребёнка: Корецкий Максим Федорович

Рождение ребёнка
11.02.1883

Дочь: Агафья Максимовна

Отец ребёнка: Корецкий Максим Федорович

Рождение ребёнка
01.11.1885

Дочь: Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Корецкий Максим Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно