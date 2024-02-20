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Корсун Григорий Гаврилович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

1786

Дата смерти

12.02.1786

Пол

Мужской

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

Около 1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Смерть
12.02.1786
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение
1786

Отец: Корсун Гаврила Емельянович

Мать: Корсунова Матрона Ильина

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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