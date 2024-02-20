Корсун Григорий Гаврилович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рождения1786
Дата смерти12.02.1786
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
12.02.1786
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение
1786
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука