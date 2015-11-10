Калафат Александр Анатольевич
Место рожденияРоссия, Краснодарский кр., Белореченский р-н, с/з «Бжедуховский »
Дата рождения03.11.1965
Дата смерти10.11.2015
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1965
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Валентина Леонтьевна
Россия, Краснодарский кр., Белореченский р-н, с/з «Бжедуховский »
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.11.2015
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Краснодар Прикубанский окр.