Калафат Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалафат Александр Анатольевич

Калафат Александр Анатольевич

avatar

Место рождения

Россия, Краснодарский кр., Белореченский р-н, с/з «Бжедуховский »

Дата рождения

03.11.1965

Дата смерти

10.11.2015

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1941 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1965

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Валентина Леонтьевна

Россия, Краснодарский кр., Белореченский р-н, с/з «Бжедуховский »
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.11.2015
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Краснодар Прикубанский окр.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close