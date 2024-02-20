Голованева Евдокия Дмитриевна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Голованев Петр Демидович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1890
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
31.05.1912
Дочь: Серафима Петровна
Отец ребёнка: Голованев Петр Демидович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1912г.,лист-74,зап-41
Рождение ребёнка
25.01.1915
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Голованев Петр Демидович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.04.1918
Дочь: Агафия Петровна
Отец ребёнка: Голованев Петр Демидович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно