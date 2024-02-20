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Голованева Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1890

Сын: Голованев Иван Петрович

Отец ребёнка: Голованев Петр Демидович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1890

Муж: Голованев Петр Демидович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
31.05.1912

Дочь: Серафима Петровна

Отец ребёнка: Голованев Петр Демидович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1912г.,лист-74,зап-41
Рождение ребёнка
25.01.1915

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Голованев Петр Демидович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.04.1918

Дочь: Агафия Петровна

Отец ребёнка: Голованев Петр Демидович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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