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Кулыгин Иван Тимофеевич

Место рождения

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд

Дата рождения

19.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1883

Отец: Кулыгин Тимофей Никитич

Мать: Кулыгина Мария Григорьевна

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Бракосочетание
11.02.1905

Жена: Кулыгина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1910

Сын: Кулыгин Василий Иванович

Мать ребёнка: Кулыгина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1912

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Кулыгина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1915

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Кулыгина Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно