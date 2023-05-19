Кулыгин Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1883
Бракосочетание
11.02.1905
Рождение ребёнка
07.04.1910
Мать ребёнка: Кулыгина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
10.02.1912
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Кулыгина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1915
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Кулыгина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно