Федькушева Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федькушева Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Федькушев Никита Петрович

Отец ребёнка: Федькушев Петр Михайлович

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Федькушев Николай Петрович

Отец ребёнка: Федькушев Петр Михайлович

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федькушев Петр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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