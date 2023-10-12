Федькушева Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Федькушев Никита Петрович
Отец ребёнка: Федькушев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Федькушев Николай Петрович
Отец ребёнка: Федькушев Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно