Карпушина (Рублева) Елизавета Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпушина (Рублева) Елизавета Михайлова

Место рождения

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Рублев Михаил Егоров

Мать: не указана

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1913

Муж: Карпушин Василий Митрофанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
13.07.1914

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Карпушин Василий Митрофанов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Карпушин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Карпушин Василий Митрофанов

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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