Карпушина (Рублева) Елизавета Михайлова
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Рублев Михаил Егоров
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1913
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
13.07.1914
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Карпушин Василий Митрофанов
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Карпушин Василий Митрофанов
Смерть
Неизвестно