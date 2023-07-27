Евдокимов Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1897
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Евдокимов Евгений Павлович
Мать ребёнка: Евдокимова Дора Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ирина Павловна
Мать ребёнка: Евдокимова Дора Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Леонид Павлович
Мать ребёнка: Евдокимова Дора Николаевна
Смерть
1941