Евдокимов Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Павел Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1897

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Евдокимов Евгений Павлович

Мать ребёнка: Евдокимова Дора Николаевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ирина Павловна

Мать ребёнка: Евдокимова Дора Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Леонид Павлович

Мать ребёнка: Евдокимова Дора Николаевна

Смерть
1941
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