Баранова (Гамаюнова) Елена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранова (Гамаюнова) Елена Антоновна

Баранова (Гамаюнова) Елена Антоновна

Место рождения

Езовня, Барятинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Езовня, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Баранов Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баранова) Лукерья Сергеевна

Отец ребёнка: Баранов Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Баранов Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баранова) Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Баранов Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова (Баранова) Ирина

Отец ребёнка: Баранов Сергей Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Сергей Никифорович

Езовня, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.04.1909

Сын: Баранов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Баранов Сергей Никифорович

Езовня, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.05.1917

Сын: Баранов Сидор Младший Сергеевич

Отец ребёнка: Баранов Сергей Никифорович

Езовня, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1971
Езовня, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.