Баранова (Гамаюнова) Елена Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баранов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баранова) Лукерья Сергеевна
Отец ребёнка: Баранов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баранов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баранова) Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Баранов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова (Баранова) Ирина
Отец ребёнка: Баранов Сергей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1909
Сын: Баранов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Баранов Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
13.05.1917
Сын: Баранов Сидор Младший Сергеевич
Отец ребёнка: Баранов Сергей Никифорович
Смерть
1971
Похороны
Неизвестно