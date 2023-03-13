Байбородова Анна Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байбородова Анна Козмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Байбородовъ Никита

Отец ребёнка: Байбородовъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Байбородовъ Кузьма

Отец ребёнка: Байбородовъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Панфилова Настасья

Отец ребёнка: Байбородовъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Байбородовъ Данила

Отец ребёнка: Байбородовъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1787

Сын: Байбородовъ Осипъ

Отец ребёнка: Байбородовъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Салманида

Отец ребёнка: Байбородовъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Байбородовъ Федулъ

Отец ребёнка: Байбородовъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1789

Сын: Байбородовъ Иванъ

Отец ребёнка: Байбородовъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1792

Сын: Байбородовъ Федоръ

Отец ребёнка: Байбородовъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1794

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Байбородовъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байбородовъ Алексей

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