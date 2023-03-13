Байбородова Анна Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Байбородовъ Никита
Отец ребёнка: Байбородовъ Алексей
Рождение ребёнка
1776
Сын: Байбородовъ Кузьма
Отец ребёнка: Байбородовъ Алексей
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Панфилова Настасья
Отец ребёнка: Байбородовъ Алексей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Байбородовъ Данила
Отец ребёнка: Байбородовъ Алексей
Рождение ребёнка
03.11.1787
Сын: Байбородовъ Осипъ
Отец ребёнка: Байбородовъ Алексей
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Салманида
Отец ребёнка: Байбородовъ Алексей
Рождение ребёнка
1788
Сын: Байбородовъ Федулъ
Отец ребёнка: Байбородовъ Алексей
Рождение ребёнка
01.12.1789
Сын: Байбородовъ Иванъ
Отец ребёнка: Байбородовъ Алексей
Рождение ребёнка
19.02.1792
Сын: Байбородовъ Федоръ
Отец ребёнка: Байбородовъ Алексей
Рождение ребёнка
04.01.1794
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Байбородовъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Байбородовъ Алексей