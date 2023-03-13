Рябова Прасковья Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Рябовъ Федоръ
Отец ребёнка: Рябовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Рябовъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Рябовъ Игнатий
Отец ребёнка: Рябовъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябовъ Дмитрий