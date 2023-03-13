Рябова Прасковья Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова Прасковья Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Рябовъ Федоръ

Отец ребёнка: Рябовъ Дмитрий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Рябовъ Дмитрий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Рябовъ Игнатий

Отец ребёнка: Рябовъ Дмитрий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябовъ Дмитрий

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