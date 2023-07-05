Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Смирнова Антонина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Виктор
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Полина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ананьева Анна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Серафим
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно