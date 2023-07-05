Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Смирнова Антонина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Виктор

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Аркадий (Каня)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ася?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Полина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ананьева Анна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Серафим

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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