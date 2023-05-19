Лямина (Нелюбина) Евдокия Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямина (Нелюбина) Евдокия Стефанова

Место рождения

Над речкой Пыжьей, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

24.07.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1892

Отец: Нелюбин Стефан Лукин

Мать: Нелюбина Матрона Николаева

Над речкой Пыжьей, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.01.1912

Муж: Лямин Алексей Флоров

Рождение ребёнка
18.03.1913

Дочь: Александра Алексiева

Отец ребёнка: Лямин Алексей Флоров

Над речкой Пыжьей, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1914

Сын: Лямин Петр Алексеев

Отец ребёнка: Лямин Алексей Флоров

Над речкой Пыжьей, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.11.1918

Сын: Лямин Григорiй Алексiев

Отец ребёнка: Лямин Алексей Флоров

Над речкой Пыжьей, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1919

Сын: Лямин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Лямин Алексей Флоров

Над речкой Пыжьей, Малмыжский уезд, Вятская губерния
07.12.1919 рождение по юл.ст.
Рождение ребёнка
12.03.1922

Сын: Лямин Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Лямин Алексей Флоров

Над речкой Пыжьей, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.02.1925

Сын: Лямин Вениамин Алексеев

Отец ребёнка: Лямин Алексей Флоров

Над речкой Пыжьей, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно