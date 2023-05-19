Лямина (Нелюбина) Евдокия Стефанова
Место рождения
Дата рождения24.07.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1892
Отец: Нелюбин Стефан Лукин
Бракосочетание
08.01.1912
Муж: Лямин Алексей Флоров
Рождение ребёнка
18.03.1913
Дочь: Александра Алексiева
Отец ребёнка: Лямин Алексей Флоров
Рождение ребёнка
22.08.1914
Сын: Лямин Петр Алексеев
Отец ребёнка: Лямин Алексей Флоров
Рождение ребёнка
17.11.1918
Отец ребёнка: Лямин Алексей Флоров
Рождение ребёнка
20.12.1919
Отец ребёнка: Лямин Алексей Флоров
07.12.1919 рождение по юл.ст.
Рождение ребёнка
12.03.1922
Отец ребёнка: Лямин Алексей Флоров
Рождение ребёнка
06.02.1925
Отец ребёнка: Лямин Алексей Флоров
Смерть
Неизвестно